2019-03-17T14:22:08+03:00
Общество

Погода в Башкирии на 18 марта: солнце и +5

В регион маленькими шажками подходит весна
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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Весна идет, весне дорогу! Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 17 марта. Он не может не радовать, завтра в регионе ожидается плюсовая температура и солнце.

Правда, ночью пока все еще холодно – температура воздуха составит -4, -8 градусов. Днем потеплеет до +3, +5 градусов. Ветер будет дуть восточный, слабый.

В Уфе, в свою очередь, тоже ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +3 градусов, ночью также похолодает до -5, -7 градусов. Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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