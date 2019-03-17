2019-03-17T15:49:34+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства гибели двоих людей на пожаре в Башкирии

ЧП произошло минувшей ночью в Караидельском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства пожара в Караидельском районе, в ходе которого погибло двое человек. Как сообщили в пресс-службе следкоме, по данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 16 на 17 марта в деревне Сурда. После тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и полицейских.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ближайшее время будет назначен ряд экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших, причины возгорания жилого дома, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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