Следователи проверят обстоятельства гибели двоих людей на пожаре в Башкирии

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-17T15:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства пожара в Караидельском районе, в ходе которого погибло двое человек. Как сообщили в пресс-службе следкоме, по данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 16 на 17 марта в деревне Сурда. После тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и полицейских.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ближайшее время будет назначен ряд экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших, причины возгорания жилого дома, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU