2019-03-17T13:41:51+03:00
Звезды

В башкирской столице пройдет III фестиваль «Петербургские сезоны в Уфе»

На сцене Башкирского театра оперы и балета выступят солисты ведущих академических театров Северной столицы - Мариинского и Михайловского
Мила КИЯН
Поделиться:
В башкирской столице выступят солисты балета ведущих театров Санкт-ПетербургаВ башкирской столице выступят солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

18 марта уфимских поклонников танцевального искусства ждет встреча с артистами из Санкт-Петербурга - в рамках проекта «Нуреевские дни» на сцене Башкирского театра оперы и балета откроется III фестиваль " Петербургские сезоны в Уфе".

В Гала-концерте примут участие лауреаты международных конкурсов, обладатели престижных премий, в том числе национальной театральной премии «Золотая маска» - ведущий солист Мариинского театра Андрей Ермаков, народный артист России Фарух Рузиматов, приглашенный солист Михайловского театра, сейчас возглавляющий Большой театр Узбекистана, которые уже выступали в Уфе.

Большинство же участников «Петербургских сезонов» приедут в башкирскую столицу впервые: солист Мариинского театра Максим Зюзин, ведущие солисты Михайловского театра Светлана Бедненко, Эрнест Латыпов, лауреат премии «Золотая маска» Дарья Павленко, солист театра «Балет им. Леонида Якобсона» Денис Климчук и другие.

Фестивальная программа включает в себя также мастер-классы, творческие встречи и выставку графических работ мастеров живописи из Северной столицы, которая откроется в Художественном музее им. М. Нестерова.

В экспозиции проекта «Дары» будут представлены графические работы, акварели, литография, которые были переданы Санкт-Петербургским Союзом художников уфимскому музею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи проверят обстоятельства гибели двоих людей на пожаре в Башкирии
В Уфе коммунальщики зачитали рэп о грейдере
Погода в Башкирии на 18 марта: солнце и +5
По центру Нефтекамска разгуливал лось
В Башкирии на пожаре погибли мужчина и женщина
В Башкирии прекращены поиски 20-летнего спорстмена по тайскому боксу
В минздраве рассказали, в каких районах и городах Башкирии чаще всего вызывают скорую
В пещере Шульган-таш в Башкирии погиб 38-летний дайвер
Дочь Алсу до слез растрогала знаменитую маму, спев на шоу «Голос. Дети»
В Башкирии разыскивают пропавшего 20-летнего спортсмена Анатолия Момотова
Радий Хабиров потребовал залатать в Уфе ямы до 1 июня
Уфимский электротранспорт передадут новой компании
Пасмурно и ветрено: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе
Житель Башкирии избил до смерти своего приятеля, а потом с ножом напал на продавщицу
В Уфе задержали грабителя, напавшего на женщину с ребенком возле торгового центра
Уфимцы пожаловались, что в Черниковке завелся маньяк