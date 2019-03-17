В башкирской столице пройдет III фестиваль «Петербургские сезоны в Уфе»
18 марта уфимских поклонников танцевального искусства ждет встреча с артистами из Санкт-Петербурга - в рамках проекта «Нуреевские дни» на сцене Башкирского театра оперы и балета откроется III фестиваль " Петербургские сезоны в Уфе".
В Гала-концерте примут участие лауреаты международных конкурсов, обладатели престижных премий, в том числе национальной театральной премии «Золотая маска» - ведущий солист Мариинского театра Андрей Ермаков, народный артист России Фарух Рузиматов, приглашенный солист Михайловского театра, сейчас возглавляющий Большой театр Узбекистана, которые уже выступали в Уфе.
Большинство же участников «Петербургских сезонов» приедут в башкирскую столицу впервые: солист Мариинского театра Максим Зюзин, ведущие солисты Михайловского театра Светлана Бедненко, Эрнест Латыпов, лауреат премии «Золотая маска» Дарья Павленко, солист театра «Балет им. Леонида Якобсона» Денис Климчук и другие.
Фестивальная программа включает в себя также мастер-классы, творческие встречи и выставку графических работ мастеров живописи из Северной столицы, которая откроется в Художественном музее им. М. Нестерова.
В экспозиции проекта «Дары» будут представлены графические работы, акварели, литография, которые были переданы Санкт-Петербургским Союзом художников уфимскому музею.
ИСТОЧНИК KP.RU