В Башкирии прекращены поиски 20-летнего спорстмена по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-17T11:14:04+03:00

Где все это время находился молодой человек, неизвестно

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В Стерлитамаке сегодня, 17 марта, завершились поиски 20-летнего спортсмена Анатолия Момотова. Об этом сообщили волонтеры организации «Отклик». Молодой человек нашелся живым и здоровым. Где все это время находился Анатолий, не сообщается.

Напомним, что он пропал вчера, 16 марта, ночью. Спортсмен вышел ночью за молоком в магазин и не вернулся, телефон был отключен. Тревогу забил его тренер Алмаз Ягафаров и предложил собрать группу и выйти на поиски самостоятельно.

К счастью, они завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU