В Башкирии прекращены поиски 20-летнего спорстмена по тайскому боксу
Где все это время находился молодой человек, неизвестно
фото: соцсети
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В Стерлитамаке сегодня, 17 марта, завершились поиски 20-летнего спортсмена Анатолия Момотова. Об этом сообщили волонтеры организации «Отклик». Молодой человек нашелся живым и здоровым. Где все это время находился Анатолий, не сообщается.
Напомним, что он пропал вчера, 16 марта, ночью. Спортсмен вышел ночью за молоком в магазин и не вернулся, телефон был отключен. Тревогу забил его тренер Алмаз Ягафаров и предложил собрать группу и выйти на поиски самостоятельно.
К счастью, они завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU