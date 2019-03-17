В минздраве рассказали, в каких районах и городах Башкирии чаще всего вызывают скорую

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-17T11:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Медики Башкирии поделились статистикой и рассказали, в каких районах и городах региона жители чаще всего вызывают скорую помощь.

Как сообщает портал «UfaCityNews.ru», число вызовов в республике составляет от 109,7 до 616,5 на 1 000 взрослого населения.

На первом месте оказался Благоварский район. В местной ЦРБ показатель равен 616,5 вызова. На втором месте расположились Стерлитамакская городская больница №2 и Аскинская ЦРБ с цифрами – 371,4 и 358.

Далее идут Калтасинский (351,8), Белокатайский (349,7), Чекмагушевский (349,4), Давлекановский (347,5), Хайбуллинский (347,3), Мишкинский (347) и Зианчуринский (343,4) районы.

К фельдшерам обращаются чаще всего пациенты Стерлибашевской, Верхне-Татышлинской, Малоязовской, Шаранской, Баймакской, Ермекеевской, Федоровской ЦРБ, ГКБ №18 и поликлиники №1 Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU