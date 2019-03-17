В Башкирии на пожаре погибли мужчина и женщина
Причина возгорания устанавливается
фото: МЧС по РБ
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17 марта в первом часу ночи в Башкирии сгорел дом по улице Центральной в деревне Сурда Караидельского района.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на место оперативно выехали огнеборцы. Пожар локализовали уже через несколько минут, а открытое горение ликвидировали в 2:42. С огнем боролись семь человек и три единицы техники.
К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены погибшие – 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Дознавателю МЧС России предстоит выяснить причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU