2019-03-17T12:21:55+03:00
Происшествия

В Башкирии на пожаре погибли мужчина и женщина

Причина возгорания устанавливается
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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17 марта в первом часу ночи в Башкирии сгорел дом по улице Центральной в деревне Сурда Караидельского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на место оперативно выехали огнеборцы. Пожар локализовали уже через несколько минут, а открытое горение ликвидировали в 2:42. С огнем боролись семь человек и три единицы техники.

К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены погибшие – 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Дознавателю МЧС России предстоит выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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