2019-03-17T13:10:44+03:00
Общество

По центру Нефтекамска разгуливал лось

К счастью, животное поймали и вывезли в лес
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вчера, 16 марта, в Нефтекамске по улицам разгуливал лось. Фотографии появились в социальных сетях. Местные жители шутили, мол, оленей в городе много, а вот встретить лося – большая редкость. Вероятно, животное выбралось в город в поисках еды.

Позже полиция оцепила участок дороги, лося поймали.

- История с лосем благополучно завершена. Животное получило дозу снотворного, затем его вывезли в лес. Лось в порядке и не пострадал, - написала местная жительница.

Это не первый случай, когда такое крупное животное приходит в города. Несколько раз лосей видели и в Уфе. К сожалению, многие из них погибали, получив стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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