СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-17T10:25:15+03:00

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Вчера, 16 марта, в пещере Шульган-таш в Башкирии погиб 38-летний дайвер. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, у мужчины при погружении возникли проблемы со здоровьем. Группа экстремалов из Екатеринбурга и Москвы утром успешно совершила первое погружение. При повторном заходе в пещеру вечером один из дайверов почувствовал недомогание. Ему оказали доврачебную помощь, но все тщетно, мужчина скончался.

Дайверы приехали из разных городов, чтобы изучить одну из крупнейших пещер. Известно, что стандарты безопасности при погружениях были соблюдены, и дайвер имел большой опыт, необходимые сертификаты и компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU