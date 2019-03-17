В Башкирии разыскивают пропавшего 20-летнего спортсмена Анатолия Момотова

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-17T09:17:13+03:00

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В Стерлитамаке без вести пропал спортсмен Анатолий Момотов. Как сообщил его тренер, молодой человек вышел ночью за молоком в магазин и не вернулся. Его телефон отключен.

Поиски в больницах города и обращение в полицию результатов не принесли, поэтому тренер Алмаз Ягафаров по тайскому боксу решил собрать группу и выйти на поиски самостоятельно.

Мужчина отмечает, что Анатолий дисциплинированный и ответственный молодой человек, который не мог просто пропасть, не сообщив родным о своем местонахождении.

Поисковики собираются в 12 часов в Стерлитамаке по адресу ул. Хвойная 20, второй подъезд.

Если вам известно о местонахождении Анатолия или вы хотите присоединиться к поискам, позвоните по телефону 8(937)3369992.

ИСТОЧНИК KP.RU