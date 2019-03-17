Радий Хабиров потребовал залатать в Уфе ямы до 1 июня

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-17T08:28:39+03:00

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Врио главы республики вчера, 16 марта, совершил рабочую поездку по Уфе, встретился с коммунальщиками. Радий Хабиров остался недоволен состоянием дорог и поручил Ульфату Мустафину залатать все ямы в Уфе к 1 июня.

Также он остался недоволен работой приложения, с помощью которого уфимцы могут прислать в администрацию фотографии проблемных участков.

- Работает оно, надо признать, – плохо. Интерфейс сложный. Через него прошло 3600 ям, а в ряде других регионов эти цифры на порядок больше. Пока наши айтишники дорабатывают приложение, придется этим приложением поработать мне. Давайте проведем эксперимент. Шлите фотографии ям прямо сюда, мне на ленту, - написал на своей странице.

Хабиров попросил указать на присылаемых ему снимках точную геолокацию. Чиновник отметил, что таким образом он увидит, насколько мэрия готова устранять ямы на дорогах по запросам горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU