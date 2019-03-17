Уфимский электротранспорт передадут новой компании

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-17T07:03:30+03:00

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В Уфе весь электротранспорт будет передан новой компании, которую создаст администрация города. Все трамваи и троллейбусы обанкротившегося МУЭТа уйдут в ее собственность, сообщает управляющий ведомства Аркадий Титов.

Новую фирму назовут «Уфимский электротранспорт», ее уставный капитал составит 1,25 миллиарда рублей. Со слов Титова, это единственный вариант «не потерять» Уфе данный вид транспорта.

Долг МУЭТа сейчас составляет около 620 миллионов рублей. Его планируют погасить за счет реализации акций новой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU