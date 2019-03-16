Пасмурно и ветрено: какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 19:53 2019-03-16T19:53:30+03:00

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Вот и март перевалил за половину, и, кажется, весна окончательно воцарилась в городах республики. На следующей неделе перестанет валить снег, и хотя в Башкирии сохранится пасмурная погода, и местами выпадут слабые осадки, в целом, неприятных сюрпризов погода не преподнесет. Умеренный южный ветер не перерастет в ураган, а плюсовая температура днем не подарит гололед на дорогах. Средняя температура воздуха ночью составит -3; -8 градусов, а днем воздух прогреется до 0; +5.

В Уфе на следующей неделе также сохранится облачная погода, лишь к четвергу проглянет яркое весеннее солнце. Но уже ближе к выходным в воздухе закружит слабая поземка, усилится ветер до 9-12 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью будет колебаться на отметке -6; -3 градуса, а днем +1; +4, поэтому доставайте любимые резиновые сапоги, чтобы не утонуть в мартовских лужах.

ИСТОЧНИК KP.RU