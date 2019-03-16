2019-03-16T18:48:32+03:00
Происшествия

Житель Башкирии избил до смерти своего приятеля, а потом с ножом напал на продавщицу

Ближайшие 8,8 лет мужчина проведет в колонии строгого режима
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии осудили 60-летнего жителя Салаватского района, который за день совершил сразу несколько серьезных преступлений. Сначала в полицию обратилась продавщица супермаркета, которая рассказала, что на нее напал мужчина и, угрожая ножом, отобрал у нее кошелек. Прибывшие на место полицейские сумели задержать злоумышленника, хотя тот размахивал ножом и выкрикивал оскорбления в адрес стражей порядка. Уже в отделении выяснилось, что за несколько часов до ограбления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего 66-летнего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Салаватский межрайонный суд признал мужчину виновным в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда за оскорбление полицейского, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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