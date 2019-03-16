2019-03-16T16:52:57+03:00
Происшествия

Уфимцы пожаловались, что в Черниковке завелся маньяк

Горожане сообщают уже о двух случаях нападения преступника на молодых женщин
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жители уфимского микрорайона Черниковка напуганы сообщением о маньяке, разгуливающем по улицам. ГТРК «Башкортостан» приводит показания очевидцев, которые рассказывают о том, что мужчина нападает преимущественно на молодых женщин и девочек. Сообщается, что преступник уже успел совершить два нападения – около дома №39 на улице Черниковской и возле школы №65. В социальных сетях даже появился фоторобот предполагаемого злоумышленника.

- В Черниковке маньяк объявился, уже два случая нападения, на девочек и молодых мамочек. Полиция ходит по квартирам, чтобы дверь никому не открывали, - уверяют местные жители.

"Комсомольская правда - Уфа" уточняет, поступали ли подобные сообщения в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе задержали грабителя, напавшего на женщину с ребенком возле торгового центра
«У всей семьи аллергия и слезятся глаза»: в Сибае снова зафиксировано превышение ПДК диоксида серы
В Уфе полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже
Пламя вспыхнуло, когда все спали: уфимка потеряла в пожаре своего отца
Появилось видео момента жуткой аварии в Башкирии, где погибли два человека
В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья из четырех человек
В Ноябрьске автомобиль врезался в самолет, который должен был лететь в Уфу
И.о. главы Нефтекамска станет молодой предприниматель Ратмир Мавлиев
В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему между гаражами
«Тушили ручными огнетушителями»: в Уфе вспыхнула «Газель»
В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в сексуальном нападении на ребенка
Ночью подморозит: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 15 марта
Жители Башкирии смогут получить до 216 тысяч рублей при покупке квартиры
В Башкирии отменили тендер на ремонт крыш в многоэтажках на 560 млн рублей
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажном доме: есть погибший, еще трое пострадали
В Башкирии на сельской дороге грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Доходы бюджета Башкирии выросли на 12,5 млрд рублей
В Уфе суд арестовал известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова
Жителя Башкирии осудят за гибель двоих малолетних детей при пожаре
Двухлетнюю девочку, выброшенную матерью с 9 этажа в Уфе, перевели из реанимации в обычную палату
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса