Уфимцы пожаловались, что в Черниковке завелся маньяк

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-16T16:52:57+03:00

Горожане сообщают уже о двух случаях нападения преступника на молодых женщин

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Жители уфимского микрорайона Черниковка напуганы сообщением о маньяке, разгуливающем по улицам. ГТРК «Башкортостан» приводит показания очевидцев, которые рассказывают о том, что мужчина нападает преимущественно на молодых женщин и девочек. Сообщается, что преступник уже успел совершить два нападения – около дома №39 на улице Черниковской и возле школы №65. В социальных сетях даже появился фоторобот предполагаемого злоумышленника.

- В Черниковке маньяк объявился, уже два случая нападения, на девочек и молодых мамочек. Полиция ходит по квартирам, чтобы дверь никому не открывали, - уверяют местные жители.

"Комсомольская правда - Уфа" уточняет, поступали ли подобные сообщения в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU