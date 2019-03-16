2019-03-16T15:12:44+03:00
Общество

«У всей семьи аллергия и слезятся глаза»: в Сибае снова зафиксировано превышение ПДК диоксида серы

Горожане жалуются на плохое самочувствие
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео группы "Сибай, дыши"Фото: скриншот видео группы "Сибай, дыши"
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Сегодня утром, 16 марта, в Сибае снова зафиксировали превышение ПДК диоксида серы. В 9.12 утра датчики зафиксировали семикратное превышение в поселке Золото. Камеры, установленные возле карьера, показали дым, стелящийся над карьером. Жители Сибая жалуются на плохое самочувствие и резкий запах серы в городе.

- Появился кашель и жжение. Пришлось звонить в 112, - делится впечатлениями местная жительница в группе «Сибай, дыши». – Чувствуется першение и сильный привкус во рту.

- О превышениях ПДК узнали по состоянию собственного здоровья. У всей семьи аллергия и частичная потеря зрения. Очень слезятся глаза, - жалуется еще одна горожанка.

- В поселке Золото ужасный запах, дышать невозможно. Лёгкие заболели, и голова кружится, во рту сладкий привкус, - сетует Айгиза Ш.

Горожане винят во всем безветрие и ждут малейшего ветерка, который бы дал им возможность вздохнуть полной грудью. Многие возмущены, что проблема решается уже несколько месяцев, но улучшений так и не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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