В Уфе полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-16T14:19:05+03:00

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Сегодня днем, 16 марта, в Уфе выпал маленький ребенок из окна. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе, в доме №17 на улице Свободы. По предварительным данным, полуторагодовалый малыш залез на подоконник и, играя, открыл окно, после чего не удержался и упал вниз с высоты пятого этажа. К счастью, падение мальчика смягчил сугроб, и ребенок выжил. Сейчас его в больнице осматривают врачи.

- В семье воспитываются трое несовершеннолетних детей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU