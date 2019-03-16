2019-03-16T14:19:05+03:00
Происшествия

В Уфе полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже

Падение малыша смягчил сугроб, сейчас он находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Падение ребенка смягчил сугроб под окнами дома. Фото: УГЗ по г. УфеПадение ребенка смягчил сугроб под окнами дома. Фото: УГЗ по г. Уфе
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Сегодня днем, 16 марта, в Уфе выпал маленький ребенок из окна. ЧП произошло в Орджоникидзевском районе, в доме №17 на улице Свободы. По предварительным данным, полуторагодовалый малыш залез на подоконник и, играя, открыл окно, после чего не удержался и упал вниз с высоты пятого этажа. К счастью, падение мальчика смягчил сугроб, и ребенок выжил. Сейчас его в больнице осматривают врачи.

- В семье воспитываются трое несовершеннолетних детей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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