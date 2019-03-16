2019-03-16T17:46:40+03:00
Происшествия

В Уфе задержали грабителя, напавшего на женщину с ребенком возле торгового центра

Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе задержали грабителя, который напал на женщину с ребенком. Напомним, что инцидент произошел в минувшие выходные, на парковке возле крупного торгового центра. Женщина с сыном уже садились в машину, как неожиданно к ним подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Испуганная уфимка заявила, что у нее нет наличных, тогда преступник сопроводил ее до банкомата, где она сняла с карты деньги и отдала их грабителю, после чего тот скрылся. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

- Задержанным оказался местный житель 1981 года рождения. Сейчас его проверяют на совершение аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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