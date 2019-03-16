2019-03-16T13:45:29+03:00
Происшествия

Пламя вспыхнуло, когда все спали: уфимка потеряла в пожаре своего отца

Бревенчатый домик вспыхнул поздно ночью и быстро сгорел дотла
Яна БАЗЕКИНА
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Недавно женщина потеряла мать, а сейчас погиб отец - единственный близкий человекНедавно женщина потеряла мать, а сейчас погиб отец - единственный близкий человек
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Сегодня, в ночь 16 марта, под Уфой случился серьезный пожар, унесший жизнь человека. Около трех часов ночи вспыхнул бревенчатый одноэтажный дом на улице Селенгинской в Демском районе. Из-за чего именно случилось возгорание – пока неизвестно, дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего. Вполне возможно, что виною всему оказалась неисправная электропроводка. Разбирая завалы, спасатели наткнулись на тело 64-летнего хозяина дома. Пожилой мужчина крепко спал, когда начался пожар, поэтому не смог выбраться из полыхающего дома.

- На месте работали 4 единицы спецтехники и 10 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Чудом пламя не перекинулось на соседний дом, стоящий на участке, где проживала дочь погибшего Людмила Аляева. Здание практически не пострадало, но уничтожены все коммуникации, отключен газ из-за угрозы взрыва. Сейчас женщина вынуждена ютиться у родственников. Она до сих пор находится в полном шоке: три года назад Людмила потеряла мать, а сейчас и отца. Родные и близкие женщины объявили сбор, чтобы хоть как-то помочь несчастной женщине. Людмила является частью команды «Комсомольской правды - Уфа», и наша редакция приносит искренние соболезнования нашей коллеге.

Если вы хотите помочь Людмиле, можете обратиться по номеру 8(987) 484-36-33. Карта привязана к банковскому счету (получатель Аляева Людмила).

ИСТОЧНИК KP.RU

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