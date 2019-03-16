В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья из четырех человек

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-16T11:43:42+03:00

Задымилась печь в доме, но никто не пострадал

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Вчера вечером, 15 марта, в пожарную часть позвонила жительница села Архангельское и сообщила, что в ее доме начинается пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в комнаты бревенчатого жилого дома заволокло густым едким дымом. Немедленно сработал установленный в доме пожарный извещатель, который и спас жизнь четверым жильцам, находившимся внутри дома.

- Задымление произошло из-за горения сажи в дымоходе кирпичной печи. В результате повреждены асбоцементная труба дымохода печи в чердачном помещении и одна доска обрешетки кровли, - уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

Сам дом практически не пострадал, лишь на стенах и потолке кухни осела копоть. Хозяйка дома признается, что именно громкая сирена пожарного извещателя спасла им всем жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU