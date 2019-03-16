2019-03-16T10:59:54+03:00
Происшествия

В Ноябрьске автомобиль врезался в самолет, который должен был лететь в Уфу

Пассажиры вылетели на резервном воздушном судне
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ural-trans.sledcom.ruФото: ural-trans.sledcom.ru
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Инцидент произошел в минувший четверг, 14 марта, в аэропорту Ноябрьска. Самолет «Airbus А 320» авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту «Ноябрьск-Уфа», готовился к вылету, когда в него неожиданно врезался автомобиль аэропортовой службы. На борту в этот момент находились 164 пассажира и 6 членов экипажа, к счастью, никто не пострадал.

- По предварительным данным, во время подготовки воздушного судна к вылету и обработки его противообледенительной жидкостью специализированным автомобилем был поврежден задний левый стабилизатор самолета. Столкновение произошло во время маневрирования автомобиля. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Все пассажиры вылетели в Уфу ближайшим резервным бортом, а по факту происшествия следователи инициировали доследственную проверку.

- В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося проводится осмотр воздушного судна и транспортного средства, опрашиваются члены экипажа и водитель, истребована необходимая техническая документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

Фото: ural-trans.sledcom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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