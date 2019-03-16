В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему между гаражами

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-16T08:53:55+03:00

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Вчера днем, 15 марта, в Уфе застрял семилетний ребенок между гаражами. Мальчик играл вместе со своими друзьями во дворе дома на улице Батырской, и решил протиснуться между тесными металлическими гаражными боксами, но застрял в сугробе и не смог самостоятельно выбраться.

Крик о помощи услышал случайный прохожий, который и вызвал спасателей. Прибывшие сотрудники ПСО с помощью гидравлического инструмента раздвинули металлические конструкции и высвободили малыша.

- На место выехали и сотрудники скорой помощи. Медики осмотрели ребенка и передали его родителям. Ребенок не пострадал, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты по г. Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU