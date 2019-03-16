2019-03-16T09:52:05+03:00
Общество

И.о. главы Нефтекамска станет молодой предприниматель Ратмир Мавлиев

Ранее пост главы Нефтекамска занимал Рашит Давлетов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Нефтекамск 24"Фото: "Нефтекамск 24"
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В Башкирии назначили и.о. главы Нефтекамска. Как сообщает телеканал «Нефтекамск24», решением депутатов Совета округа им стал 29-летний предприниматель Ратмир Мавлиев, который имеет юридическое образование и с 2016 года является советником главы Альметьевского района Татарстана по инвестиционному развитию. Уже с понедельника он приступит к своим новым должностным обязанностям. Пока же на должность главы администрации города объявлен конкурс, а назначение руководителя администрации состоится 12 апреля.

Ранее должность главы Нефтекамска занимал Рашит Давлетов, однако, он написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, и депутаты единогласно приняли это решение. Также свой пост покинула Лилия Зайнуллина, которая отвечала за сферу экономики и промышленности. Чиновница пошла на повышение и теперь будет трудиться в администрации одного из районов Уфы в должности заместителя по экономике.

Реакция горожан в социальных сетях на новое назначение, в основном, была положительной.

- Наконец, в нашем городе наведут порядок. Учитывая управленческий опыт работы Ратмира Мавлиева, смею полагать, что количество проблем в нашем городе пойдет на спад и уровень жизни улучшится. Дорогу молодым и сильным руководителям! – заявляет Альберт Г.

- Город требует конкретных вложений и перспективного развития. Ратмир Мавлиев наверняка знает, как и где найти инвестиции, раз уже работал с этим в Альметьевске, - вторит ему Александр Г.

Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к назначению Мавлиева, уверяя, что теперь в городе вообще все будет только за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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