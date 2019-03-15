В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в сексуальном нападении на ребенка
В Уфе полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Как сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в преступлении против половой неприкосновенности ребенка подозреваются 57-летний Ринат Баимов и 27-летний Ирек Сальманов. Ориентировки на подозреваемых уже распространяются.
— Передвигаются на автомобиле «Ауди А8» с госномером Х480ОН 102 региона, 2006 года выпуска, чёрного цвета, — уточнил источник корреспондентам.
В дежурной части МВД по Башкирии «Комсомольской правде - Уфа» информацию подтвердили, но когда именно и при каких условиях было совершено преступление – не уточнили, чтобы не спугнуть подозреваемых. Расследованием сейчас занимаются следователи.
Если вам знакомо лицо с ориентировки или вы стали свидетелем инцидента, просьба немедленно сообщить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU