В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в сексуальном нападении на ребенка

СЕГОДНЯ 20:36 2019-03-15T20:49:30+03:00

На фото - один из подозреваемых в надругательстве над ребенком

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В Уфе полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в преступлении против половой неприкосновенности ребенка подозреваются 57-летний Ринат Баимов и 27-летний Ирек Сальманов. Ориентировки на подозреваемых уже распространяются.

— Передвигаются на автомобиле «Ауди А8» с госномером Х480ОН 102 региона, 2006 года выпуска, чёрного цвета, — уточнил источник корреспондентам.

В дежурной части МВД по Башкирии «Комсомольской правде - Уфа» информацию подтвердили, но когда именно и при каких условиях было совершено преступление – не уточнили, чтобы не спугнуть подозреваемых. Расследованием сейчас занимаются следователи.

Если вам знакомо лицо с ориентировки или вы стали свидетелем инцидента, просьба немедленно сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU