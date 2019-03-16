«Тушили ручными огнетушителями»: в Уфе вспыхнула «Газель»
К счастью, никто не пострадал
Салон грузовика за считанные минуты выгорел дотла
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Вчера днем, 15 марта, неподалеку от ТСК «Пушкинский» вспыхнула грузовая «Газель». На помощь к хозяину грузовика бросились очевидцы, водители останавливали машины и, вооружившись ручными огнетушителями, пытались сбить пламя, но все было тщетно.
- Четыре или пять огнетушителей израсходовали, но «Газелька» продолжала полыхать, пришлось вызывать пожарных, - рассказал один из очевидцев.
Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, но пламя сильно повредило салон грузовика. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU