Ночью подморозит: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 15 марта
В отдельных районах похолодает до -20 градусов
.Фото: архив КП
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Погода на выходных не преподнесет неприятных сюрпризов для жителей Башкирии. В первый выходной сень синоптики обещают местами слабый снег, днем преимущественно без осадков. Наконец, стихнет ветер и будет слабым и неустойчивым. А вот ночью заметно похолодает: ночью температура воздуха опустится до -13; -8, местами подморозит до -20; -15 градусов. А вот днем в воздухе снова запахнет весной: столбик термометра поднимется до -4; +1 градуса.
В Уфе также синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер 2-4 метра в секунду. Днем будет тепло, всего -1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU