Жители Башкирии смогут получить до 216 тысяч рублей при покупке квартиры

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-15T18:58:52+03:00

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В правительстве Башкирии на очередном оперативном совещании обсудили результаты ипотечной накопительной программы «Жилстройсбережения», в которой участвуют около 4 семей из республики. Как сообщает «МК» со ссылкой на руководителя аппарата правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, эта программа помогла реально улучшить жилищные условия 1,3 тысячам участников.

Суть программы состоит в том, что каждый житель республики может открыть вклад в «Сбербанке» или «Уралсибе» на срок от 3 до 6 лет, чтобы накопить денег на жилье. А республика помогает вкладчику, добавляя к вкладу бюджетные средства. Минимальная годовая «прибавка» составит 36 тысяч рублей, а максимум – за шесть лет можно получить 216 тысяч рублей. При этом правительство республики планирует добиться снижения ипотечной ставки по программе до 5,5 %.

Также с 2019 года финансирование программы увеличат со 106,6 до 235 млн рублей ежегодно, что поможет 10-11 тысячам жителей Башкирии приобрести долгожданное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU