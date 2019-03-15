В Уфе загорелась квартира в девятиэтажном доме: есть погибший, еще трое пострадали

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-15T18:02:27+03:00

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Сегодня, 15 марта, в Уфе загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Рихарда Зорге. Соседи почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Оказалось, что вспыхнула домашняя утварь в прихожей квартиры на третьем этаже. Пламя быстро перекинулось по комнатам.

- На место незамедлительно были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 23 человека личного состава, а также бригады полиции и медиков, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - Одновременно с тушением личным составом проводилась эвакуация жильцов, всего эвакуировано 40 человек, из них 6 детей.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего и трех пострадавших, которых передали медикам. Их личность сейчас устанавливается. На месте происшествия работает дознаватель МЧС и следователи, которые выяснят все причины и обстоятельства трагического инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU