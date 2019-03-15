Доходы бюджета Башкирии выросли на 12,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-15T15:39:32+03:00

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Благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета казна Башкирии в 2019 году увеличится на 8,47 млрд рублей. Также депутаты Госсобрания-Курултая пересмотрели план по сборам налогов – они позволят прибавить к республиканскому бюджету еще 3,83 млрд рублей. В итоге, общая сумма доходов вырастет более чем на 12,5 млрд рублей.

Кроме того, председатель башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что вместе с доходами республиканского бюджета вырастут и расходы. После внесения поправок в закон «О бюджете» расходы правительства увеличатся на 19,2 млрд рублей.

Дополнительные деньги Власти Башкирии планируют потратить на закупку коммунальной техники, завершение строительства объектов к 100-летию республики и переселение жильцов из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU