В Башкирии отменили тендер на ремонт крыш в многоэтажках на 560 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-15T18:14:11+03:00

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Накануне Региональный оператор капитального ремонта Башкирии отменил тендер по выбору подрядчика ремонта крыш в 194 многоквартирных домах республики. Предполагалось, что победитель аукциона отремонтирует кровли в многоквартирных домах в пяти городах и 38 районах, начальная стоимость контракта оценивалась в 563,5 млн рублей.

Как только стал известен победитель, в региональное управление ФАС поступила жалоба. Антимонопольщики посчитали, что такой крупный контракт не может выполнять компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и в которой работают менее трех человек. Не дожидаясь разбирательств по жалобе, Региональный оператор отменил результаты аукциона, отмечает издание «КоммерсантЪ-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU