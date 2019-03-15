Жителя Башкирии осудят за гибель двоих малолетних детей при пожаре

15 Март 14:33 2019-03-16T08:00:05+03:00

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Следственный комитет по Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту пожара в одном из частных домов села Старые Кандры в Туймазинском районе республики. 52-летнего Рахимчона Додова обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. За этой сухой формулировкой кроется настоящая трагедия: 25 декабря прошлого года во время пожара погибли двое малолетних детей – 2 и 4 лет.

По версии следствия, в тот злополучный день около 6 часов утра в доме семьи Додовых вспыхнул пожар. Мать двоих детей заметила огонь и побежала звать на помощь соседей. Но они вместе с соседом так и не смогли вызволить детей из огненной ловушки: они задохнулись угарным газом.

- Как установлено следствием, отец детей, зная об аварийном пожароопасном режиме работы электрической сети в доме, вечером 24 декабря 2018 года, покидая жилище, оставил без присмотра включенный в электрическую сеть электрообогреватель. Прибор находился в сарае, который семья использовала для содержания скота. Вскоре электроприбор спровоцировал короткое замыкание сети и последующее возгорание дома, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Пока шло следствие, мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU