2019-03-16T08:00:05+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудят за гибель двоих малолетних детей при пожаре

Трагедия произошла в конце прошлого года
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту пожара в одном из частных домов села Старые Кандры в Туймазинском районе республики. 52-летнего Рахимчона Додова обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. За этой сухой формулировкой кроется настоящая трагедия: 25 декабря прошлого года во время пожара погибли двое малолетних детей – 2 и 4 лет.

По версии следствия, в тот злополучный день около 6 часов утра в доме семьи Додовых вспыхнул пожар. Мать двоих детей заметила огонь и побежала звать на помощь соседей. Но они вместе с соседом так и не смогли вызволить детей из огненной ловушки: они задохнулись угарным газом.

- Как установлено следствием, отец детей, зная об аварийном пожароопасном режиме работы электрической сети в доме, вечером 24 декабря 2018 года, покидая жилище, оставил без присмотра включенный в электрическую сеть электрообогреватель. Прибор находился в сарае, который семья использовала для содержания скота. Вскоре электроприбор спровоцировал короткое замыкание сети и последующее возгорание дома, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Пока шло следствие, мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске автомобиль врезался в самолет, который должен был лететь в Уфу
И.о. главы Нефтекамска станет молодой предприниматель Ратмир Мавлиев
В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему между гаражами
«Тушили ручными огнетушителями»: в Уфе вспыхнула «Газель»
В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в сексуальном нападении на ребенка
Ночью подморозит: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 15 марта
Жители Башкирии смогут получить до 216 тысяч рублей при покупке квартиры
В Башкирии отменили тендер на ремонт крыш в многоэтажках на 560 млн рублей
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажном доме: есть погибший, еще трое пострадали
В Башкирии на сельской дороге грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Доходы бюджета Башкирии выросли на 12,5 млрд рублей
В Уфе суд арестовал известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова
Двухлетнюю девочку, выброшенную матерью с 9 этажа в Уфе, перевели из реанимации в обычную палату
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса