Форвард «Уфы» Андреас Вомбергар: «Я пришел сюда, чтобы забивать»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-15T13:23:50+03:00

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Накануне новичок футбольной «Уфы» Андреас Вомбергар в интервью пресс-службе клуба сделал громкое заявление. Аргентинский нападающий поделился своими планами на сезон и рассказал о конкуренции внутри команды.

- Лучшая команда – та, в которой есть конкуренция. Она полезна в любом случае. Если у нас кто-то оказывается на скамейке запасных и может усилить игру, выйдя на замену, это замечательно. Мы играем между собой на тренировках и тем самым становимся лучше, - подчеркнул Андреас Вомбергар.

В беседе с пресс-службой клуба он поделился планами на весеннюю часть чемпионата и посетовал на то, что этот сезон складывается для ФК «Уфа» не очень удачно.

- Я перешел сюда для того, чтобы забивать и помочь команде подняться выше. В целом мне хотелось бы стать лучшим бомбардиром чемпионата и получить вызов в сборную Словении, а также сыграть за неё в официальном матче, - заявил форвард.

Напомним, нападающий перешел в «Уфу» в зимнее трансферное окно. В весенней части чемпионата России по футболу он дважды вышел на замену.

ИСТОЧНИК KP.RU