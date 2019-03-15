Двухлетнюю девочку, выброшенную матерью с 9 этажа в Уфе, перевели из реанимации в обычную палату

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-15T14:00:41+03:00

Малышка идет на поправку, в то время как ее мать арестовали

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Сегодня, 15 марта, стало известно о том, что двухлетнюю девочку, выброшенную с балкона 9 этажа в Уфе, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу минздрава Башкирии.

- Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Девочка находится под наблюдением врачей, - заявила представитель ведомства корреспондентам агентства «Башинформ».

Ранее ребенок находился в тяжелом состоянии.

Напомним, жуткий по своей бесчеловечности инцидент произошел в минувшую среду, 13 марта. 21-летняя мать выбросила с балкона девятого этажа свою двухлетнюю дочь и попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, ребенка удалось спасти. Мать также осталась жива, вскоре ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Сегодня нерадивую мать арестовали на два месяца, решение принял Кировский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU