Уфимку, выбросившую двухлетнюю дочь из окна девятого этажа, арестовали

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-15T12:35:08+03:00

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Сегодня, 15 марта, в Кировский районный суд доставили 21-летнюю женщину, которую обвиняют в покушении на убийство своей двухлетней дочери. Вопиющий случай произошел в минувшую среду, 13 марта. По данным следствия, молодая мать сначала выбросила своего ребенка с балкона девятого этажа, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

Сейчас малышка, у которой диагностированы множественные травмы, находится в больнице, ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. К счастью, под окнами многоэтажки, где малышку обнаружил продавец магазина, расположенного на первом этаже, долгое время не убирали снег. Образовавшийся сугроб смягчил падение, благодаря чему девочка смогла выжить.

Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении нерадивой матери – ее арестовали на два месяца, передает ГТРК «Башкортостан» из здания суда.

Напомним, жуткий случай, произошедший в многоэтажке на Дуванском бульваре, 30, потряс всю республику.

ИСТОЧНИК KP.RU