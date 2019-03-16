Появилось видео момента жуткой аварии в Башкирии, где погибли два человека
С социальных сетях появилось видео момента жуткой аварии, в которой накануне погибли двое мужчин – 39-летний уроженец Свердловской области и его 50-летний пассажир из Челябинской области. По данным ГИБДД по Башкирии, на 1522 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные «Lexus LX 570» и КамАЗ. От удара грузовик вылетел в кювет, а легковушка превратилась в груду металлолома.
На видео, которое стремительно распространилось по соцсетям, виден сам момент столкновения и его последствия. Судя по кадрам из ролика, на месте происшествия были разбросаны фрагменты раскуроченного «Лексуса». Проезжавшие мимо водители были шокированы происходящим, почти все беспрестанно сигналили.
Момент страшной аварии на трассе в Башкирии: КамАЗ протаранил легковушку.
ИСТОЧНИК KP.RU