Мать уфимки, погибшей после пластической операции, обратилась в главк Следкома России

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-18T07:16:37+03:00

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Любовь Фадеева из Стерлитамака, потерявшая в 2008 году дочку, решила обратиться с жалобой к главе Следкома России Александру Бастрыкину.

Напомним, что громкая история произошла еще в 2008 году. 26-летняя жительница Стерлитамака Анна Фадеева переехала жить и работать в Уфу. Через некоторое время девушку избили во дворе дома. Получив серьезные повреждения носа, Анна через три года все-таки решила обратиться за помощью к пластическим хирургам. Девушка собрала деньги на операцию, сдала анализы, и 23 ноября 2011 года легла на хирургический стол клиники «Косметологическая лечебница».

Но, по всей видимости, имплант хирургов так и не прижился. Через неделю у нее опухло лицо, почернел нос, а левое ухо перестало слышать. Вскоре врачи удалили имплант, но легче Анне не стало – по телу пошли язвы, а внутри тазобедренного сустава начала скапливаться жидкость. Мама девушки Любовь Фадеева рассказала, что частные и государственные врачи не могли определиться с точным диагнозом – говорили про отит, парез лицевого нерва и воспаление сосудов. В итоге девушка оказалась в Республиканской больнице имена Куватова. Через некоторое время она оказалась в реанимации, где через 5 дней скончалась.

По словам главного врача косметологической клиники, где проходила операция, девушка с детства страдала от врожденного заболевания иммунной системы – гранулематоза Вегенера.

- Мы отправили пациентку на реабилитацию, а в мае она уехала в Анапу. У нее возникло обострение болезни. Умерла Фадеева не от ринопластики, а от кровотечения. Это доказано в суде, - объяснял тогда врач Владимир Капулер.

Спустя почти 10 лет после гибели дочери Любовь Фадеева настаивает на том, что историю проверили еще раз. На этот раз специалисты из Москвы. Еще две женщины также пожаловались на данную клинику. По их мнению, врачи-стоматологи частной больницы нанесли вред их здоровью.

Александр Бастрыкин поручил забрать материалы проверок по всем случаям в центральный аппарат Следкома России.

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ИСТОЧНИК KP.RU