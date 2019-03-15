2019-03-15T11:33:32+03:00
Происшествия

В Уфе в больнице умерла женщина: родственники нашли на теле травмы головы и гематомы

По словам родных, женщина скончалась в 13-й больнице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Накануне в уфимской больнице №13 скончалась пенсионерка Ляля Толстикова. Родные и близкие женщины уверены: трагедии можно было избежать, если бы не халатность врачей. В беседе с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения дочь покойной заявила, что все началось с банальной простуды.

Когда состояние пенсионерки ухудшилось, она обратилась за помощью в ГКБ №13. В какой-то момент, находясь в коридоре, ей стало плохо. По версии родственников, женщина села на ближайший стул, но он сломался, и пациентка упала, сильно ударившись головой. Все происходило в Лор-отделении: туда Ляля пришла с подозрением на отит.

В результате падения у женщины была установлена травма головы и гематома. Ее родные заявляют, что травма усугубила плохое состояние здоровья. Спустя некоторое время ей стало хуже – врачи увезли пенсионерку в реанимацию, подключили к искусственной вентиляции легких. Через пару дней Ляля Толстикова скончалась.

- Нам диагноз до последнего не говорили нормально – то менингит, то инсульт, отит, грипп. В итоге вскрытие показало, что она от язвы желудка умерла! – заявила корреспондентам Башкирского спутникового телевидения дочь женщины Рената Диваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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