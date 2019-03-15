В Башкирии на сельской дороге грузовик протаранил легковушку, один человек погиб

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-15T17:09:54+03:00

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике

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В минувший четверг, 14 марта, в Салаватском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 63 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит вблизи деревни Аркаулово около 12 часов дня столкнулись «Лада Калина» и грузовая «Газель Некст», которой управлял 43-летний житель башкирской столицы. В результате ДТП 68-летний водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.

Как отметили в республиканском ГИБДД, «Газель» была гружена хозяйственными товарами. Грузовик ехал из Уфы в село Месягутово. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

По данным пресс-службы ГИБДД за прошедшие сутки дорожные полицейские зафиксировали более двух с половиной тысяч нарушений ПДД, были задержаны 14 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU