Стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии, где погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-15T09:57:00+03:00

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В минувший четверг, 14 марта, на 1522 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, столкнулись встречные «Lexus LX 570» и КамАЗ. По данным дорожных полицейских, от удара грузовик вылетел в кювет.

В результате аварии 39-летний водитель легковушки, уроженец Свердловской области и его 50-летний пассажир из Челябинской области, скончались на месте.

- Известно, что КамАЗ был гружен металлическими трубами в деревянных ящиках. Начато разбирательство, - написал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Всего по данным дорожной полиции региона за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых погибли три человека и семеро получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД по республике задержали 14 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU