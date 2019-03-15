2019-03-15T09:57:00+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии, где погибли два человека

ДТП произошло в Иглинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

В минувший четверг, 14 марта, на 1522 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, столкнулись встречные «Lexus LX 570» и КамАЗ. По данным дорожных полицейских, от удара грузовик вылетел в кювет.

В результате аварии 39-летний водитель легковушки, уроженец Свердловской области и его 50-летний пассажир из Челябинской области, скончались на месте.

- Известно, что КамАЗ был гружен металлическими трубами в деревянных ящиках. Начато разбирательство, - написал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Всего по данным дорожной полиции региона за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых погибли три человека и семеро получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД по республике задержали 14 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в больнице умерла женщина: родственники нашли на теле травмы головы и гематомы
В Башкирии алабай искусал 10-летнюю девочку
«Дом.ru» установит «умные» домофоны в Уфе
В Уфе построят ФОК с бассейном за 1,3 млрд рублей
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 26-летней матери Юлии Дятловой
В Башкирии прекращены поиски 53-летней Айслу Субхангуловой
50 проб - 0 ПДК: вредных веществ в воздухе Сибая не обнаружили
Госкомтранс Башкирии прокомментировал фрахтовку бизнес-джета за 4 млн рублей в Сочи
В Уфе три часа тушили пожар на складе
В Башкирии существуют риски и условия возникновения кори
Самолет Уфа-Нижевартовск экстренно сел в Тюмени
Рустэм Марданов дал показания по делу бывшего вице-мэра Уфы
Минтруд Башкирии рассказал о коммунальных субсидиях для льготников
Уфимец выиграл в лотерею четыре миллиона рублей
В Уфе прекращены поиски 24-летнего Евгения Высотина
«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче серии против «Автомобилиста»
Житель Башкирии не хотел отдавать долг другу и убил его