2019-03-15T08:55:20+03:00
Экономика

В Уфе построят ФОК с бассейном за 1,3 млрд рублей

Предполагается, что объект профинансирует инвестор
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне в башкирском правительстве состоялось заседание рабочей группы с инвесторами. В ходе общения чиновников с бизнесменами, был озвучен один из проектов строительства в Уфе спортивного объекта. В ходе заседания объявился и потенциальный инвестор - ООО «Газпром инвестгазификация», сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По словам директора организации, в рамках инвестиционного соглашения разработан проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и игровым залом. Приблизительный объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд рублей. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

В ходе совещания представитель инвестора отметил, что начало строительства ФОКа запланировано на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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