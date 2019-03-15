В Башкирии прекращены поиски пропавшей 26-летней матери Юлии Дятловой
Волонтеры сообщили, что ее нашли живой и здоровой
Дома Юлию ждали двое детей
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В Башкирии прекращены поиски 26-летней Юлии Дятловой из Ишимбая. К счастью, женщину нашли живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры. Где все это время находилась Юлия, остается неизвестным. Супруг добавил, что ее нашли полицейские не в Уфе, подробностями он не поделился.
Напомним, что мать двоих детей искали с 28 февраля. Женщина ушла на маникюр, но до мастера не дошла, и домой она не вернулась. После этого муж заявил о пропаже в правоохранительные органы и обратился к волонтерам.
Поиски завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU