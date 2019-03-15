В Башкирии прекращены поиски 53-летней Айслу Субхангуловой

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-15T08:07:08+03:00

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Родные т близкие 53-летней Айслу Субхангуловой буквально выбились из сил, разыскивая женщину. 11 января она ушла из дома и бесследно пропала. В последний раз ее видели 20 января на автовокзале города Салават. Долгое время о ее местонахождении не было никаких вестей.

К поискам женщины подключились сотрудники полиции и добровольцы-поисковики из отряда «Поиск детей-Уфа» в Салавате. Проходили недели и месяцы, а о женщине не было никакой информации.

К счастью, история Айслу Субхангуловой завершилась благополучно: волонтеры сообщили, что она нашлась. О том, где все это время находилась уроженка Салавата, не сообщается. Известно лишь, что она жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU