В Уфе пять часов тушили пожар на складе

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-15T07:23:09+03:00

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Ночью на складе картонных изделий, расположенном на улице Чебоксарской в Уфе, вспыхнул пожар. О ЧП спасателям сообщили около половины второго ночи.

На место направили 15 машин и 40 пожарных, а также полицию и бригаду «скорой».

- По прибытию первого подразделения установлено, что происходит открытое горение внутри склада картонных изделий на площади более 100 квадратных метров. Ранг пожара повышен до №2. Здание железобетонное, кровля металлическая, - сообщили в МЧС по Башкирии.

С прилегающей территории пришлось эвакуировать 13 машин, чтобы подать дополнительный пожарный ствол.

Пять часов потратили огнеборцы на то, чтобы справиться с пламенем. В процессе тушения 10 «квадратов» кровли обвалилось. К счастью, жилых строений по близости не было, никто не пострадал.

- В 06:29 открытое горение ликвидировано. В настоящий момент проводятся работы по проливке и разбору конструкций, - уточнили в ведомстве.

Дознаватели изучают место происшествия, чтобы установить причину пожара.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU