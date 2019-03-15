2019-03-15T07:46:14+03:00
Общество

50 проб - 0 ПДК: вредных веществ в воздухе Сибая не обнаружили

Измерения провели полсотни раз
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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За минувший сутки в Сибае более 50 раз брали пробы атмосферного воздуха, семь проб были взяты по заявкам горожан.

- Превышение ПДК диоксида серы в воздухе Сибая не зафиксировано, - заявили власти города на ежедневном брифинге.

По данным за сегодняшний день, количество серы в атмосфере также остается в пределах нормы.

Только за прошедший день к врачам обратились 119 человек, из которых 56 – дети. Всего же уфимские врачи за время работы в Сибае уже приняли больше 18 тысяч пациентов. Такую статистику озвучила специалист-эксперт Минздрава Башкирии Динара Валиуллина.

Отчитались власти и о подтоплении карьера – источника всех проблем в городе. Уровень воды в нем сейчас составляет 69,3 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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