Самолет Уфа-Нижевартовск экстренно сел в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-15T07:14:52+03:00

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В аэропорту Тюмени накануне, 14 марта, экстренно приземлился самолет Уфа-Нижневартовск «Уральских авиалиний».

По информации телеграм-канала «Сейчас | Нижневартовск», причиной вынужденной посадки рейса 9903 стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Пилоты доложили о проблеме диспетчеру аэропорта «Рощино».

- У нас вынужденная посадка на вашем аэродроме. Мужчина, в районе 60 лет, давление, пульс не прощупывается. Нужна помощь кардиологов, - пояснили пилоты.

Борту дали «зеленый» свет, и после посадки пострадавшего увезли на «скорой». Сообщается, что самолет был вахтовым и спустя примерно 40 минут вылетел в Нижневартовск.

ИСТОЧНИК KP.RU