2019-03-15T07:30:28+03:00
Общество

Госкомтранс Башкирии прокомментировал фрахтовку бизнес-джета за 4 млн рублей в Сочи

Другой возможности для перелета у делегации не было, заявили чиновники
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Госкомтрансе Башкирии рассказали, зачем бронировали бизнес-джет авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» стоимостью 4,4 млн рублей.

По версии властей, самолет фрахтовался для доставки делегации республики на Российский инвестиционный форум, проходивший в Сочи. Другой возможности попасть на мероприятие у представителей республики не было, а расписание регулярных рейсов не согласовывалось с графиком выступлений членов делегации.

«Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на госкомтранс уточняет, что стоимость фрахтовки была рыночной, что подтверждается предложениями минимум трех перевозчиков. В командировки же чиновники летают регулярными рейсами эконом-классом, утверждают в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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