«Салават Юлаев» одержал победу в первом матче серии против «Автомобилиста»

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-14T19:43:05+03:00

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Сегодня, 14 марта, уфимский «Салават Юлаев» начал серию матчей до четырех побед против екатеринбургского «Автомобилиста». Первый поединок прошел в столице Урала при полном аншлаге на трибунах. Победу в непростом матче добыли подопечные Николая Цулыгина.

В первом периоде команды обменивались обоюдными острыми атаками, но полевые игроки так и не смогли распечатать ворота Якуба Коваржа и Юхи Метсолы. После первого игрового отрезка на табло горели 0:0.

Во втором периоде команды довольно часто играли в неравных составах. На 22-й минуте со льда за подножку был удален игрок «Автомобилиста» Александр Кучерявенко, а затем хозяева нарушили численный состав и на скамейку штрафников отравился еще один екатеринбуржец. Ситуацией воспользовалось звено легионеров «Салавата». При игре 5 на 3 шайбу в ворота Коваржа забил Йоонас Кемппайнен.

До конца второго периода и в третьем хозяева имели возможность переломить ход встречи, а юлаевцы могли увеличить преимущество. Но матч завершился со счетом 1:0 в пользу дружины Цулыгина.

Следующий матч состоится в предстоящую субботу, 16 марта, в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU