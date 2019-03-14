В Башкирии открыли для движения трассу Уфа-Инзер-Белорецк

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-14T17:20:12+03:00

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике

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Сегодня, 14 марта, в 18:00 по местному времени было снято ограничение движения по трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее по этой дороге закрывали движение большегрузов, автобусов и маршрутных такси из-за разгулявшейся непогоды.

Сегодня утром погодные условия в Башкирии и Челябинской области резко ухудшились, разгулялся сильный мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица и снежный накат. В этих условиях экстренные службы ограничили движение по некоторым участкам федеральных трасс, были открыты пункты обогрева для водителей.

В 18:00 все ограничения по движению были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU