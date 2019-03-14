В столкновении КамАЗа и «Лексуса» в Башкирии погибли двое
Сегодня, 14 марта, около 17 часов в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария.
На трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лексус», за рулем которого находился 49-летний житель Свердловской области, и встречный КамАЗ, которым управлял 34-летний житель Татарстана. Удар был такой силы, что большегруз слетел в кювет, а иномарка превратилась в груду металла.
К сожалению, в ДТП погибли водитель «Лексуса» и его пассажир, мужчина на вид 50-55 лет. Шансов выжить при таком сильном ударе у них не было.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, пока неизвестно, что стало причиной происшествия.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU