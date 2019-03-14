2019-03-14T15:54:46+03:00
Происшествия

В столкновении КамАЗа и «Лексуса» в Башкирии погибли двое

ДТП произошло в Иглинском районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 марта, около 17 часов в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария.

На трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лексус», за рулем которого находился 49-летний житель Свердловской области, и встречный КамАЗ, которым управлял 34-летний житель Татарстана. Удар был такой силы, что большегруз слетел в кювет, а иномарка превратилась в груду металла.

К сожалению, в ДТП погибли водитель «Лексуса» и его пассажир, мужчина на вид 50-55 лет. Шансов выжить при таком сильном ударе у них не было.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, пока неизвестно, что стало причиной происшествия.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Билайн увеличил на 45% сеть 4G в Башкирии
В Башкирии перекрыли трассу Уфа-Инзер-Белорецк
В Уфе частично перекрыли улицу Воровского
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»
«Больше этих ребят не видели»: в башкирском ЗАГСе прокоментировали инцидент с обрушением крыши перед влюбленной парой
Уфимку, которая сбросила ребенка с 9-го этажа, обвиняют в покушении на убийство
В МЧС Башкирии предупредили водителей о том, что трасса М-5 перекрыта
«Динамика положительная»: в Минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки из Уфы, которую выбросила в окно родная мать
В Башкирии согласование нового прокурора перенесли на 28 марта
В Уфе пропал 24-летний Евгений Высотин
В Уфе в столкновении «Дэу Нексии» и ВАЗа пострадала 5-летняя девочка
«Молчит, и все тут»: родные рассказали о завершении поисков 38-летней Елены Попытаевой из Башкирии
Ульфат Мустафин рассказал о будущем Затона
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Перед женихом и невестой в Башкирии рухнул фасад здания ЗАГСа