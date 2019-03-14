В столкновении КамАЗа и «Лексуса» в Башкирии погибли двое

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-14T15:54:46+03:00

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Сегодня, 14 марта, около 17 часов в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария.

На трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лексус», за рулем которого находился 49-летний житель Свердловской области, и встречный КамАЗ, которым управлял 34-летний житель Татарстана. Удар был такой силы, что большегруз слетел в кювет, а иномарка превратилась в груду металла.

К сожалению, в ДТП погибли водитель «Лексуса» и его пассажир, мужчина на вид 50-55 лет. Шансов выжить при таком сильном ударе у них не было.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, пока неизвестно, что стало причиной происшествия.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU