2019-03-15T10:17:46+03:00
Происшествия

В Башкирии алабай искусал 10-летнюю девочку

Собака каким-то образом сорвалась с цепи
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В селе Зирган Мелеузовского района вчера, 13 марта, собака породы алабай набросилась на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу администрации сельсовета.

Известно, что утром школьница вышла на улицу встречать своих родных. В какой-то момент с цепи сорвалась собака соседей и напала на ребенка, вцепилась прямо в лицо.

- Жители увидели происходящее, смогли отогнать собаку, а затем отвезли девочку в местную больницу. Оттуда на скорой ее доставили в Мелеузовскую ЦРБ, - сообщил глава.

Случай получил огласку, на место приехали полицейские, нашли хозяйку собаки. К приезду страж порядка она закрыла своего питомца в сарае. Алабая усыпили.

Состояние девочки оценивается как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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