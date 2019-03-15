2019-03-15T07:10:14+03:00
Здоровье

В Башкирии существуют риски и условия возникновения кори

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Башкирии возможна вспышка кори, сообщает Роспотребнадзор РБ. По состоянию на 1 января непривитыми остались 2890 детей, а также 4664 взрослых.

Также в ведомстве пояснили, что в регионе проживают цыгане, мигранты, вахтовики, и среди них имеется большое количество подлежащих прививкам против кори.

Из-за неблагополучных прогнозов Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам двукратную иммунизацию. Также необходимо уточнить наличие прививок перед туристическими поездками в Европейский регион.

- Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления вашего полиса медстрахования. Для этого следует обратиться к участковому педиатру или терапевту, - отметили в ведомстве.

Напомним, вспышка кори в Башкирии была в 2018 году из-за отказа от прививок. В регионе скончались несколько детей, в том числе 11-месячный младенец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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