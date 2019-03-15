В Башкирии существуют риски и условия возникновения кори
В Башкирии возможна вспышка кори, сообщает Роспотребнадзор РБ. По состоянию на 1 января непривитыми остались 2890 детей, а также 4664 взрослых.
Также в ведомстве пояснили, что в регионе проживают цыгане, мигранты, вахтовики, и среди них имеется большое количество подлежащих прививкам против кори.
Из-за неблагополучных прогнозов Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам двукратную иммунизацию. Также необходимо уточнить наличие прививок перед туристическими поездками в Европейский регион.
- Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления вашего полиса медстрахования. Для этого следует обратиться к участковому педиатру или терапевту, - отметили в ведомстве.
Напомним, вспышка кори в Башкирии была в 2018 году из-за отказа от прививок. В регионе скончались несколько детей, в том числе 11-месячный младенец.
ИСТОЧНИК KP.RU