В Башкирии существуют риски и условия возникновения кори

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-15T07:10:14+03:00

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре

Изменить размер текста: A A

В Башкирии возможна вспышка кори, сообщает Роспотребнадзор РБ. По состоянию на 1 января непривитыми остались 2890 детей, а также 4664 взрослых.

Также в ведомстве пояснили, что в регионе проживают цыгане, мигранты, вахтовики, и среди них имеется большое количество подлежащих прививкам против кори.

Из-за неблагополучных прогнозов Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам двукратную иммунизацию. Также необходимо уточнить наличие прививок перед туристическими поездками в Европейский регион.

- Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления вашего полиса медстрахования. Для этого следует обратиться к участковому педиатру или терапевту, - отметили в ведомстве.

Напомним, вспышка кори в Башкирии была в 2018 году из-за отказа от прививок. В регионе скончались несколько детей, в том числе 11-месячный младенец.

ИСТОЧНИК KP.RU